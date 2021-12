Avalie o post

Arthur e Mayra viveram uma separação polêmica em 2020. A coach disse que tinha um relacionamento abusivo e que foi traída ao menos 16 vezes

São Paulo – Juntos de novo, Mayra Cardi e Arthur Aguiar decidiram voltar a morar juntos. O casal anunciou nesta quarta-feira (22) que o ator está de mudança para a mansão da influenciadora, no interior de São Paulo.

Arthur Aguiar e Mayra Cardi voltam a morar juntos (Foto: Reprodução / Instagram)

“A hora é agora! Eu e Arthur Aguiar resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase!”, afirmou Mayra em um vídeo ao lado do ex-marido.

Vale lembrar que, no ano passado, os dois viveram uma separação polêmica. A coach disse que tinha um relacionamento abusivo com o pai de sua caçula, Sophia, de 3 anos, e que foi traída ao menos 16 vezes pelo artista. Entretanto, no início do ano, eles decidiram reatar a relação.

