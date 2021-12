Avalie o post

A iniciativa ocorre nos semáforos, terminais de ônibus e nos shoppings centers. A ação segue até o dia 17 de dezembro com panfletagem em pontos estratégicos e é coordenada pela Sejusc – Secretaria de Justiça, direitos Humanos e Cidadania. Esta é a segunda edição da campanha “Não troque a infância por moedas” que tem o intuito de combater e conscientizar a sociedade sobre a prática de mendicância de crianças e adolescentes na capital amazonense. De acordo com o Código Penal Brasileiro permitir que alguém menor de dezoito anos mendigue ou seja usado como finalidade para comoção pública é crime.



Segundo Emerson Lima, titular executivo da Sedca – Secretaria Executiva de Diretos da Criança e Adolescente do Amazonas, a campanha busca combater essa atitude criminosa.

O conselho Tutelar de Manaus estima 15 crianças por sinal praticando mendicância na capital. Para o sociólogo Almir Menezes, a legislação brasileira garante os direitos básicos de crianças e adolescentes, mas na prática a concentração de renda no país a torna ineficiente.

Já a psicóloga Simone Maia destaca que os pequenos precisam viver as várias fases da infância, como o brincar, estudar, socializar e aprender. O fato de não usufruir deste processo gera diversos danos ao desenvolvimento da criança.

A campanha “Não troque a infância por moedas” tem o apoio da rede de proteção à crianças e adolescentes, composto pelo Conselho Tutelar de Manaus, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Tribunal de Justiça do Amazonas e Ministério Público do Amazonas. Para denúncias é só ligar para o disque 100 ou 0800 092 1407.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Eduardo Santos e Jadison Sampaio/Sejusc

