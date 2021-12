Avalie o post

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (15), o edital para seleção de recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022. Serão 206.891 vagas temporárias para todo o país.

Em março de 2020, o IBGE havia aberto a seleção, mas teve que cancelar por conta do adiamento do censo. O mesmo aconteceu em outubro deste ano quando foi lançado outro edital.



Do total de vagas, 183.021 vão ser para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. As inscrições iniciam às 16h desta quarta-feira (15) e terminam às 16h do dia 29 de dezembro.

As inscrições serão feitas pelo site da FGV Conhecimento, onde também poderão ser encontradas informações sobre as provas. O valor da taxa de inscrição para ambos os cargos é de R$ 60,50.

Os recenseadores terão salário variável conforme a produção e a carga horária semanal recomendável é de 25 horas. A taxa de inscrição custa R$ 57,50.

Os agentes censitários supervisores têm a carga horária semanal de 40 horas e salário de R$ 1.700. Já os agentes censitários municipais têm a carga horária de 40 horas e o salário, de R$ 2.100.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação



