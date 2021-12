Avalie o post

A operação padrão nos postos aduaneiros e indicativo de greve aprovado, em assembleia, pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) inicia nesta sexta-feira (24).

Também chamada de operação tartaruga, a operação padrão consiste na fiscalização mais lenta provocada pelo reforço no rigor das atividades. A medida deve afetar importações e exportações brasileiras. Os auditores concordaram em excluir da operação padrão a fiscalização de produtos hospitalares, de cargas perecíveis e de viajantes vindos do exterior.

O indicativo, etapa que antecede a greve, representa uma data-limite estabelecida pelos trabalhadores para o atendimento de reinvindicações. Caso as demandas não sejam acatadas até o prazo, a greve é iniciada.

Os auditores querem que o governo reveja o congelamento de salários do funcionalismo e regulamente o bônus de eficiência (adicional concedido para quem cumpre metas de eficiência), prometido em negociações anteriores. O último reajuste para os servidores do Poder Executivo Federal foi concedido em 2016.

Desde a aprovação do Orçamento Geral da União de 2022, que destinou R$ 1,7 bilhão para reajustes a forças federais de segurança, diversas categorias do funcionalismo federal passaram a pressionar o governo por aumentos salariais.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

Fonte