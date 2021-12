Avalie o post

Lançado no dia 16 de dezembro, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa deixou os fãs encantados mas uma participação especial de “Vingadores: Ultimato” ficou de fora

Manaus – O filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” já se tornou uma das maiores produções deste ano ao unir as três gerações diferentes do “amigo da vizinhaça” nas telas do cinema. Lançado no dia 16 de dezembro, o longa deixou os fãs encantados mas uma participação especial de “Vingadores: Ultimato” ficou de fora.

Homem-Aranha 3: cena deletada traria retorno de personagem de Ultimato (Foto: Divulgação)

Morgan Stark, filha do saudoso Tony Stark e Pepper Potts, faria uma participação na sequência mas teve sua cena deletada. A personagem foi apresentada em Ultimato, outra produção de sucesso do Universo Cinematográfico da Marvel.

A própria atriz Lexi Rabe, que interpreta Morgan, foi quem contou a novidade através da sua rede social. Lexi publicou com o elenco de Homem-Aranha 3 durante a pré-estreia mundial do filme.

“Eu absolutamente amo esse filme[Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa] – mesmo minha parte (o estúdio pediu para usar minha imagem) sendo cortada — foi incrível ver todo mundo,” escreveu a atriz mirim.

O teor da cena e o motivo dela ter sido deletada não foi revelado nem pela atriz ou pelos estúdios Marvel e Sony.

Confira a publicação:

A post shared by Lexi Rabe (@lexi_rabe)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte