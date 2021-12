Avalie o post

O IMMU recomenda que evitem trafegar pelo trecho da via sentido bairro

Manaus – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi acionado no início da noite desta sexta para auxiliar no trânsito da Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

Após a chuva desta sexta (24), causar vários transtornos em Manaus, como transbordamento, alagações em ruas e casas, o trânsito ficou congestionado na via sentido Centro/Bairro.

O IMMU recomenda que evitem trafegar pelo trecho da via sentido bairro.

Outro caso

Um vídeo divulgando na internet mostra o momento em que o condutor de um veículo trafega pelo trecho da avenida Torquato Tapajós, sentido Centro de Manaus, e mostra estabelecimentos comerciais e a via alagada.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte