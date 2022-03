Avalie o post

Ao perceber a aproximação da Rocam, o adolescente tentou fugir

Manaus – Um adolescente, 17, foi apreendido com três armas de fogo e munições na noite desta sexta-feira (11), por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na rua 15 de Julho, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

(Foto: Divulgação/PMAM)

A equipe em patrulhamento avistou o indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da Rocam tentou fugir, porém logo foi alcançado. Na abordagem foi perguntado o motivo dele ter corrido dos policiais, ele respondeu que estava guardando armas, escondidas em um terreno baldio e levou a equipe até o local.

Foram apreendidos um revólver, calibre 38; uma pistola, modelo G2C 9 milímetros; uma pistola 380, modelo 138, Millennium Pro, de numeração suprimida; quatro munições intactas de 9 milímetros e três munições intactas 380.

O jovem foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), quando foi verificado que o adolescente tem passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

