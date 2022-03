Avalie o post

Os policiais encontraram os homens embalando drogas para venda

Manaus – Renan Silas Silva de Souza, 29 e André de Souza Reis, 26, foram presos com seis armas de fogo e mais de 600 trouxinhas de drogas, na noite desta sexta-feira (11), no Beco Osório Duque, bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Os dois homens foram encontrados embalando o material entorpecente para venda. Agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operação (Seaop) faziam patrulhamento na área, quando foram informados sobre uma vila de quitinete, que funcionava como laboratório do tráfico.

Na área, conhecida como “sapolandia”, os policias encontraram os suspeitos, armas de fogo e munições dentro de uma mochila, além de trouxinhas e porções de drogas. A dupla foi apresentada no 19 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante ação, foram apreendidas três revólveres calibre 32 e 38, uma espingarda calibre 16, duas espingardas de fabricação caseira, munições, 660 trouxinhas de cocaína, maconha e porções de cocaína e oxi, além de três balanças de precisão.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

