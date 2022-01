Avalie o post

Whindersson Nunes está organizando um leilão que conta com peças usadas por artistas como Sabrina Sato, GKay e Joelma

São Paulo – O humorista Whindersson Nunes está organizando um leilão com itens doados por várias celebridades. O dinheiro arrecadado no evento será utilizado para ajudar as vítimas das fortes chuvas na Bahia.

Whindersson Nunes reúne itens de famosos em leilão para ajudar vítimas das fortes chuvas na Bahia (Foto: Divulgação)

Whindersson falou no Twitter sobre a ideia: “Como funciona um leilão? Existe um valor mínimo, você cobre esse valor, e outras pessoas podem cobrir o seu valor com um valor mais alto, se não tiver ninguém disposto a pagar mais, o produto é seu”, explicou o artista.

Ele também revelou alguns dos itens que farão parte do leilão: “Gkay doou look da Farofa, Sabrina Sato uma fantasia, Joelma doou um look. Já já está no ar e qualquer um pode dar seu lance, e tô divulgando porque preciso que as pessoas saibam do leião, não é para aparecer”.

Ao ver a publicação, Maisa também se ofereceu para doar o vestido que usou em sua festa de 19 anos. “E é caro ainda, valeu irmã”, brincou ele ao agradecer.

Whindersson falou sobre o valor dos itens, dizendo que doará uma de suas guitarras mais importantes: “O que não tem valor para você, às vezes carrega muito valor e inspiração pra outros. Um exemplo, eu acho que música me deu 50% da minha carreira, a guitarra que vou leiloar custou R$ 300 na época, mas ela foi uma companheira na minha vida musical, de uma forma tão profunda que me deu em minha mente, 50% de tudo que eu tenho, então é de valor inestimável pra mim, já botaram R$ 34 mil nela e eu não vendi, aí tem muito sentimento, o valor é o equilíbrio entre o racional e o emocional”.

