Avalie o post

O fato aconteceu no dia 31 de dezembro

Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que suspeitos tentam roubar um carro na Rua dos Barés, Centro de Manaus. O fato aconteceu no dia 31 de dezembro, e os proprietários pedem ajuda para compartilhar as imagens dos suspeitos.

No vídeo é possível ver o proprietário do veículo travando uma luta com um dos suspeitos, e uma criança fica no meio da luta entre os dois. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/01/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte