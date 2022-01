Avalie o post

Manaus – Dois homens e uma mulher foram presos com três quilos de droga, na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Coronel Cyrillo Neves, Bairro Compensa 3, zona oeste de Manaus. O trio tentou fugir de abordagem policial.

A equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estava realizando uma barreira polícia na avenida, quando percebeu que um veículo modelo Gol, de cor vermelha estava tentando fugir da ação policial.

O carro foi parado pela equipe, três pessoas estavam no no veículo. Durante revista, foi encontrado um tablete de aproximadamente três quilos de maconha.

Os suspeitos confessaram à polícia, que estavam fazendo o transporte do material entorpecente. O trio já tinha passagem pela polícia, os homens, por tráfico de drogas.

“Os três infratores confessaram que estavam realizando o deslocamento da droga de um local para o outro e foi dado voz de prisão”, explicou o cabo Renan.

Além da droga, também foram apreendidos três celulares, R$ 40,00, um relógio e o veículo, que segundo a polícia, não tem restrição de roubo.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O trio vai responder pelo crime de tráfico de drogas

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/01/2022

