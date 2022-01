Avalie o post

Segundo a polícia, vítima respondia por latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico de drogas

Manaus – Derick Guerreiro dos Santos, 29, foi executado a tiros em frente à uma igreja na manhã desta terça-feira (4). O crime aconteceu por volta das 11h na avenida Bartrum, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste). Segundo a polícia, a vítima estava passando pelo local, quando criminosos em um veículo não identificado se aproximaram e atiraram várias vezes.

O homem foi atingido por muitos tiros, a maioria na cabeça. Ainda não há informações sobre os autores do crime ou da motivação. Segundo moradores da área, a vítima morava na rua que fica atrás da igreja. Segundo o delegado Fábio Silva, a vítima foi atingida por tiros, muitos na cabeça, possivelmente de calibre 32 ou 38.

O Departamento de Perícia Técnico-Científica constatou que o homem foi atingido por pelo menos 25 tiros. Ainda segundo o delegado, existe a possibilidade de os criminosos terem tirado os cartuchos para dificultar as investigações.

O homem era detendo do regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. Ainda segundo o delegado Fábio Silva, o homem respondia por dois crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico de drogas. “A vítima saiu há 4 dias do presídio”, afirmou o delegado.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

*Matéria atualizada às 14h45

Veja os vídeos:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/01/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte