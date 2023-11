O Vitória confirmou o título da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 14, no complemento da 36ª rodada, a antepenúltima do torneio. Sem entrar em campo, o Leão da Barra pôde comemorar a conquista antecipadamente graças ao empate do segundo colocado Criciúma com o Guarani, em Campinas, no interior de São Paulo. Com o resultado, o Rubro-Negro, que tem 69 pontos, abre oito de vantagem para os catarinenses e não pode ser mais alcançado nos últimos dois jogos do ano. Desta forma, o clube de Salvador, fundando em 1899, fatura o primeiro título nacional de sua história. Até então, em 124 anos, os torcedores leoninos haviam celebrado as 29 conquistas do Estadual, além de outras quatro da Copa do Nordeste. Por enquanto, o Vitória é o único time já garantido na Série A do ano que vem. Criciúma (61), Juventude (61), Atlético-GO (61), Sport (60), Vila Nova (58), Novorizontino (57), Mirassol (57) e Guarani (57) estão na briga pelas outras três vagas de acesso. Já na elite do futebol nacional, apenas o América-MG está matematicamente rebaixado.

