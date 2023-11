Um técnico de vôlei da seleção amazonense sub-16 foi preso nesta terça-feira, 14, sob a acusação de estuprar adolescentes, prometendo transformá-los em atletas profissionais. Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, foi detido no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. A polícia descobriu o crime após receber uma denúncia anônima e ter acesso a um vídeo em que o treinador aparece tendo relações sexuais com dois adolescentes. Walhederson vivia na mesma casa com outros seis jovens, que deixaram o interior do Amazonas em busca de uma oportunidade no esporte. Segundo as investigações, já foram identificadas 12 vítimas do técnico de vôlei. A delegada Joyce Coelho, responsável pelo caso, informou que diversas denúncias contra o suspeito foram registradas na Federação Amazonense de Voleibol, mas até então se limitavam a sindicâncias administrativas.

A federação emitiu uma nota repudiando os fatos e anunciou a suspensão de Walhederson de todas as atividades oficiais do órgão, além de ter cancelado seu registro nacional de treinador por tempo indeterminado. A entidade ressaltou que não tinha conhecimento dos atos cometidos pelo técnico. O acusado irá responder pelos crimes de favorecimento à prostituição, exploração sexual e armazenamento de imagens contendo cenas de sexo e estupro de vulnerável. O site da Jovem Pan tenta contato com a defesa de Walhederson.