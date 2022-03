Avalie o post

Nos vídeos, é possível ver a turista presa dentro do toboágua com vista para o oceano

EUA – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma turista que ficou presa ao tentar escorregar por um toboágua transparente em um cruzeiro. Nos vídeos, é possível ver a mulher ficando presa dentro do objeto com vista para o oceano.

Turista fica presa em toboágua de cruzeiro em alto mar (Foto: Reprodução / NY Post)

As imagens mostram que a mulher tenta escorregar pelo tobogã no entanto, como ela não tinha impulso o suficiente, acaba voltando para trás. Outros passageiros que estavam próximos ao local ficaram preocupados com a situação. A passageira do navio não teve a identidade revelada.

“A senhora não ficou presa no toboágua por muito tempo. Há uma porta lateral para o escorregador e ela saiu imediatamente”, informou um representante da empresa que promoveu o cruzeiro, YMG Travels.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

