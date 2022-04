Avalie o post

Os suspeitos foram identificados como Bruno Estácio da Silva, 29 e Gustavo Gutierres Guaia, 19, presos na comunidade em que o crime aconteceu. Policias da Força Tática receberam uma denúncia anônima sobre a localização da dupla. Os criminosos estavam em uma quitinete na Rua Abel.

“Conseguimos avistar esses elementos com a mesma característica da denúncia, porém quando eles perceberam nossa aproximação, tentaram apreender fuga. Nós continuamos fazendo acompanhamento deles a pé e obtivemos exílio na detenção dos dois”, explicou o tenente Carvalló.

Durante buscas no local em que eles estavam escondidos, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e dinheiro. Conforme a polícia, os suspeitos já sabiam por qual motivo estavam sendo procurados e disseram que no dia do crime estavam apenas na rua.

Nesta quinta-feira (7) eles serão ouvidos pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os dois possuem passagem pelos crimes de receptação, roubo e tráfico de drogas.

