Brasília – O Ministério das Relações Exteriores (MRE) defendeu investigação completa e lamentou, em nota nesta quarta-feira (6), as notícias e imagens que mostram abusos e violência em Bucha, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. A cidade foi alvo de um massacre contra civis supostamente perpetrado pelas tropas russas. As cenas divulgadas nesta semana mostram um elevado número de mortos, muitos dos quais com sinais de tortura e maus-tratos.

Em nota, o MRE se solidarizou com as famílias das vítimas e com todo o povo ucraniano, e reiterou o chamado à proteção de civis e ao pleno respeito ao Direito Internacional Humanitário. “O governo brasileiro defendeu no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a realização de investigação completa e independente de quaisquer alegadas violações, a fim de que sejam apuradas responsabilidades,” diz a nota.

O texto cita ainda que o Brasil é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e “permanece plenamente engajado nas discussões com vistas à imediata cessação das hostilidades”.

