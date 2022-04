Avalie o post

Sergipe – Lavínia de Jesus dos Santos, 22, morreu e a amiga Stefanie Braz ficou ferida, após um acidente envolvendo uma moto aquática em alta velocidade no último domingo(3), no rio Vaza Barris, bairro Mosqueiro, na cidade de Aracaju.

As jovens participavam de uma festa com amigos em uma embarcação próximo a Orla Pôr do Sol, quando decidiram sair com um jet ski. O acidente aconteceu durante o passeio, quando o veículo que estava em alta velocidade, se chocou com um pier. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão.

A força do impacto foi tão grande que a estrutura foi partida ao meio. As jovens foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Lavínia não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A amiga, Stefanie Braz sofreu uma fratura no joelho, passou por uma cirurgia e segue internada.

Veja vídeo:

