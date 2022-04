Avalie o post

Em relação às mortes causadas pela Covid-19, segundo a OMS, o número também diminuiu na última semana. Mas, essa redução é considerada “artificial” pela Organização já que na semana anterior havia pico de mortes por conta de alterações na contagem feitas em países como Estados Unidos.

Na semana passada, foram registrados 9 milhões de casos e 26 mil mortes causadas pela Covid-19, aumentando para 489 milhões de casos e 6 milhões de mortes desde o início da pandemia.

No início da semana, a OMS alertou que a variante XE, híbrida de duas cepas da Ômicron, a BA.1 e BA.2, pode ser mais transmissível entre as versões já identificadas do coronavírus. Identificada pela primeira vez no Reino Unido em 19 de janeiro, a cepa foi batizada de “XE” e pode ser 10% mais fácil de se espalhar em comparação à BA.2, que era considerada mais transmissível que a Ômicron original.

Conforme o comunicado, a XE vai continuar no grupo da Ômicron até que as diferenças significativas na transmissão e as características da doença, incluindo a gravidade, sejam reportadas.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

source