A ex-deputada Vera Lúcia Castelo Branco (Podemos) renunciou à candidatura a vice-governadora após impugnação do MPE-AM (Ministério Público Eleitoral do Amazonas). Candidato ao governo, Henrique Oliveira anunciou o nome de Edward Malta, presidente estadual do Pros, para substituí-la. A decisão foi tomada na terça-feira (30). As informações são do site Amazonas Atual.

A impugnação ocorreu porque Vera Lúcia não apresentou a prestação de contas nas eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). A ausência da prestação de contas gerou multa e impossibilitou a emissão de certidão de quitação eleitoral.

Diante da situação, em requerimento apresentado à desembargadora Carla Reis, Vera Lúcia renunciou “à disputa ao cargo eletivo, desistindo da candidatura”.

Henrique Oliveira disse que a prestação de contas de 2018 não foi apresentada porque o advogado “foi embora para os Estados Unidos e deixou de apresentar uma procuração aos autos”.

Novo candidato

Edward Malta, tem 65 anos e é natural de Carauari. Tem sob análise do TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas) pedido de candidatura a deputado federal. Henrique Oliveira disse que já foi solicitado o novo pedido de registro, agora para vice-governador.