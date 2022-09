O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um procedimento preparatório com o intuito de “apurar a responsabilidade” do acidente ocorrido durante a apresentação da ciranda Flor Matizada no 24° Festival de Cirandas de Manacapuru (a 70 quilômetros de Manaus), que aconteceu no último domingo (28), na Arena Parque do Ingá.

Na ocasião, um módulo alegórico que trazia membros do cordão de cirandeiros da agremiação despencou de um guindaste em aproximadamente 20 metros de altura nos minutos iniciais da apresentação da Flor Matizada, resultando em 23 vítimas.

A investigação do MPAM foi assinada pelos promotores, Tânia Maria de Azevedo Feitosa, João Ribeiro Guimarães Netto e Kepler Antony Neto, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).

O MPAM solicitou, com urgência, o resultado dos laudos periciais realizados pela Polícia Civil do Amazonas nos dias 28 e 29 de agosto a respeito do acidente. Além disso, determinou que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), responsável pela organização do Festival de Ciranda de Manacapuru 2022, envie informações completas sobre disponibilização de guindastes para o evento.

Fonte: Radar Amazônico