Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidos nesta quarta-feira (31), por conta do desaparecimento do cantor Armando Lessa, 26. Ele sumiu no último fim de semana no Rio Negro, na região do município de Santa Isabel do Rio Negro (a 683 quilômetros de Manaus). As informações são da família de Armando.

De acordo com o irmão do jovem, Maico Monte, a dupla foi detida em São Gabriel da Cachoeira e lancha será periciada por agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

“As buscas continuam e o perímetro de busca dos bombeiros foi reduzido”, disse Maico Monte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as buscas estão concentradas no município de Santa Isabel do Rio Negro desde a última segunda-feira (29), com apoio da Defesa Civil e Polícia Civil.

O caso

Na tarde de sábado (27), o empresário Rildo Lessa, pai do jovem, informou o desaparecimento de Armando na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).