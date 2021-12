Avalie o post

Os ventos fortes e a chuva que caiu em Manaus na manhã desta segunda-feira, 27/12, prejudicou diversos pontos da capital e um deles foi o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

A Prefeitura de Manaus fez o acionamento da sua estrutura e secretarias para atender as ocorrências registradas no parque. Cinco árvores do complexo tombaram na área. Também foram registrados danos na ornamentação natalina, na parte da ponteira da árvore de Natal e no anjo do presépio gigante montado no local.

Cinco carrinhos do calçadão foram virados e quatro barracas de alimentação da praia ainda sofreram prejuízos. A Central de Atendimento ao Turista (CAT) teve um dos vidros quebrados e a área está isolada.

A equipe responsável pela ornamentação se deslocou ao parque para verificar os danos e iniciar os reparos. A prefeitura fez o acionamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), informa que assim que a intensidade da chuva diminuiu, os reparos já começaram a ser feitos na árvore de Natal e no presépio, pela equipe de artistas responsável pelo projeto, devendo voltar à normalidade, nesta terça-feira, 28.

O FMS informa, também, que nenhum prejuízo aconteceu com o presépio flutuante, que segue em manutenção, conforme rotina diária.

Fonte: Implurb

Foto: Divulgação / Implurb

