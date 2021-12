Avalie o post

Tecnologia e Comunicação são novas tendências de mercado. Foto: Agência Brasil

O mercado de trabalho passa por mudanças a todo momento, e perceber quais as tendências para o futuro é necessário para se tornar um bom profissional. Você vai conhecer as profissões que devem se destacar em 2022, segundo especialistas.

Tecnologia, comunicação e cuidado com o próximo. Esses são os pilares da nova ordem dentro do mercado de trabalho. Segundo especialistas, as profissões que estarão em alta em 2022 e nos próximos anos estão relacionadas a funções que demandam essas habilidades.

O especialista em orientação vocacional, Arthur Caldas, explica que o atual contexto social e histórico determina o que é destaque e necessidade dentro dessa nova ordem.

“Nós temos que olhar para o próprio mercado de trabalho e também olhar para as tendências que foram realizadas, as transformações ocasionadas nos últimos tempos e principalmente após esse momento que nós estamos ainda vivenciando na pandemia. Existem profissões, funções que vão se destacar mais do que outras, como na área da tecnologia. As pessoas que vão cursar engenharias, de softwares, de computação, elas têm uma tendência de serem absorvidas mais rápido, pela própria necessidade das empresas”, disse.

Caldas citou, ainda, as áreas de Comunicação e de cuidado com o ser humano, como marketing e psicologia, mas não adianta agir por impulso, porque o mais importante é trabalhar com algo que o profissional se identifique.

“Há uma preocupação e uma tendência desse mercado em olhar com muito mais cuidado para as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano, com o ser humano, porque há uma preocupação de como esse ser humano vai estar inserido e como ele vai trabalhar. Quais são as as possibilidades que serão exigidas desse novo ser humano neste Século 21, com os novos desafios. Portanto, existem nas ciências humanas áreas que são extremamente necessárias”, complementou.

Já a especialista em Gestão e Carreiras, Paula Pedrosa, explica que existe um novo formato no dia a dia dentro das empresas, determinando as tendências de mercado.

“O mercado está muito voltado para os temas de transformação digital, comércio eletrônico, inovação e desenvolvimento. Não tinha como ser diferente, por conta de como está a rotina das pessoas e da empresa. Profissões na área de marketing e relacionadas a questões financeiras também têm ganhado muito espaço. Dentro dessa perspectiva, se destacam os profissionais que buscam ter diferenciais dentro daquilo que fazem. Essas são as tendências para 2022, além de serem tendências as profissões voltadas à saúde e segurança dentro das empresas, voltadas para o meio ambiente, sustentabilidade e saúde mental do colaborador”, resumiu.

Buscar diferenciais dentro do que já é destaque, fazer algo que goste ou domine e acompanhar as tendências de mercado: essas são as dicas para quem quer decolar na carreira em 2022 e seguir a profissão certa.

Rebeca Beatriz, Rádio Rio Mar

