Com as chuvas intensas dos últimos meses e o inverno amazônico, o Governo do Amazonas lançou o plano de ação para realização da Operação Enchente 2022. A estimativa é que 130 mil famílias sejam atingidas com a subida dos rios, chegando a 500 mil pessoas. O planejamento é feito com base em dados de monitoramento que aponta risco de enchente dos rios acima da normalidade, no ano que vem.



Na calha do rio Negro, as estações dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos estão com os níveis acima do esperado para a época.

Com exceção do rio Madeira, os níveis dos rios do estado estão atípicos no comparativo entre oS meses de dezembro deste ano e o MESMO PERÍODO de 2020, quando antecedeu a maior enchente registrada no estado dos últimos 100 anos.

O nível dos rios acima do normal é impactado pelo fenômeno La Niña. A meteorologista Patrícia Guimarães explica que depois do inverno amazônico, as chuvas devem continuar ainda nos meses de fevereiro, março e abril.

O Plano de contingência inclui a montagem de abrigos provisórios, ajuda humanitária, instalação de estações de tratamento de água, aquisição de alimentos da agricultura familiar para distribuir à população afetada e apoio aos produtores do setor primário que tiverem a produção prejudicada.

Prevê, ainda, concessão de Auxílio Estadual Enchente e, além da Balsa Hospital, a utilização da unidade básica fluvial de fiscalização e pesquisa do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) para levar serviços de saúde e cidadania para municípios atingidos pela cheia. O Governo do Estado também quer criar o Fundo Estadual de Defesa Civil.

