A seleção brasileira se prepara para enfrentar Chile e Peru, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o técnico Dorival Júnior irá anunciar nesta sexta-feira (27) a lista com o nome dos 23 jogadores convocados. A convocação deve apresentar surpresas com atletas que estão em alta no momento. Entre elas, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e Alex Telles, lateral-esquerdo do Botafogo.

Além disso, clubes como Flamengo e Botafogo podem fornecer suas principais estrelas para a amarelinha, como Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e Gerson pelo lado rubro-negro e Luiz Henrique, Alex Telles, John e Igor Jesus do Glorioso. O Brasil encara o Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional de Santiago.

Na sequência, recebe o Peru, no dia 15, no Mané Garrincha. A seleção é a quinta colocada com 10 pontos em 8 jogos nas Eliminatórias. São 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na última Data FIFA, no início de setembro, a equipe brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.