Zé Rafael, do Palmeiras, Rodrigo Nestor e Sabino, do São Paulo, flagrados em confusão generalizada no clássico disputado no Allianz Parque, dia 18 de agosto, e suspensos após julgamento no STJD, estão oficialmente livres das punições e liberados para defenderem seus times no Brasileirão neste fim de semana. Depois de garantirem efeitos suspensivos, os clubes entraram em acordo com o Tribunal e transformaram a pena em multa de R$ 250 mil. O STJD informou nesta quinta-feira que a relatora do caso, a auditora Antonieta Pinto, homologou a Transação Disciplinar acordada entre Procuradoria e clubes.

“No total, Palmeiras e São Paulo pagarão multa de R$ 250 mil por infrações cometidas pelos atletas Zé Rafael, Rodrigo Nestor e Sabino”, anunciou o tribunal esportivo. Zé Rafael poderá enfrentar o Atlético-MG no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no sábado, enquanto Rodrigo Nestor e Sabino são reforços para Luis Zubeldía armar o São Paulo para o clássico agendado para o Mané Garrincha, em Brasília, no domingo. Depois do apito final no Allianz Parque, com vitória palmeirense por 2 a 1, ocorreu uma grande confusão no túnel de acesso aos vestiários.

Os jogadores foram denunciados e punidos por praticarem agressão física relatada por Raphael Claus na súmula. Zé Rafael e Rodrigo Nestor receberam quatro jogos de suspensão cada, enquanto Sabino foi punido com cinco partidas. Os clubes conseguiram efeito suspensivo e aguardavam o novo julgamento do recurso.

Antes da sessão no Pleno, agendada para esta quinta-feira, a Procuradoria do STJD ofereceu Transação Disciplinar aos clubes sugerindo o pagamento de multa no valor de R$ 25 mil por partida para liberação de cada atleta, o que foi aceito.

O Palmeiras desembolsará R$ 50 mil, já que Zé Rafael havia cumprido metade da pena, restando dois jogos de suspensão. O São Paulo terá de arcar com R$ 200 mil, pois tinha dois atletas envolvidos e com sete partidas ainda por cumprir: R$ 75 mil de Nestor, que ficou apenas um jogo dos quatro ausentes, e R$ 125 mil de Sabino, que tinha todos os cinco jogos de punição para cumprir.

“A proposta foi encaminhada para o aceite dos clubes e, com o retorno positivo, remetida para homologação da relatora do processo no Pleno, Auditora Antonieta Pinto”, reconheceu o STJD. O valor é o segundo maior transacionado no STJD, atrás apenas de uma punição ao Grêmio de R$ 260 mil. Antes os valores máximos foram de R$ 100 mil, aplicado ao Flamengo, e de R$ 80 mil para o Santos e ao volante Felipe Melo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller