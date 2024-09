Um torcedor do Mallorca foi sentenciado a um ano de prisão por atos de racismo dirigidos a Vinícius Jr durante uma partida contra o Real Madrid, ocorrida em fevereiro de 2023. Além da pena de prisão, o indivíduo recebeu uma proibição de frequentar estádios por um período de três anos. Essa decisão judicial também se estende a comportamentos discriminatórios direcionados a Chukweze, jogador do Villarreal. As acusações resultaram em condenações por Crimes de Integridade Moral, com a agravante de discriminação racial.

Nesse contexto, foram impostas penas de seis meses de detenção e um veto de 18 meses para a entrada em estádios. Essas medidas refletem um esforço para combater a intolerância no esporte. O Real Madrid se posicionou publicamente sobre a questão, destacando seu compromisso em erradicar comportamentos racistas no futebol. A equipe tem se empenhado em promover um ambiente mais inclusivo e respeitoso nas competições. Vinícius Jr, por sua vez, tem buscado justiça em relação aos episódios de racismo que enfrentou na Espanha.

Em abril, o jogador prestou depoimento à Justiça, reforçando a necessidade de punições severas para os atos discriminatórios. A luta contra o racismo no futebol continua a ser um tema central, com clubes e jogadores se unindo para enfrentar essa problemática de forma mais contundente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller