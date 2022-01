Avalie o post

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 já foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com a Pfizer / Comirnaty. Porém, ainda há polêmicas em relação ao uso do imunizante, como a possibilidade de efeitos adversos nos pequenos e a necessidade de prescrição médica.

O Ministério da Saúde chegou a abrir uma consulta pública para ouvir a opinião da população. A vacinação de crianças é uma das últimas a serem analisadas pelos órgãos de saúde.



Todas as fases de ensaios clínicos foram realizadas antes da aprovação do uso do imunizante em adultos. Na sequência, os testes foram feitos para maiores de 16 anos, depois de 11 anos e 5 anos.

Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de crianças já receberam a vacina contra a covid-19. O Centro de Controle de Doenças do país relatou que as reações adversas são raríssimas.

Aqui no Brasil, a Anvisa informou que a autorização para vacinação de crianças veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. As informações avaliadas indicam que o imunizante é seguro e eficaz para o público infantil.

Ana Galdina lembrou que a maioria das pessoas vacinadas não desenvolve a forma grave da doença, por isso a necessidade de também proteger as crianças.

“Como a gente tem circulação do vírus na comunidade, inevitavelmente, ele vai começar a acometer e fazer formas graves em uma população não vacinada. E aí a gente tem motivos realmente para se preocupar porque, quanto mais o vírus circula, maiores as chances de mutações. E essas mutações a gente não sabe como podem vir, tem a Ômicron, por exemplo”, afirmou a infectologista.

Mesmo os pequenos agravando menos do que os adultos, a Covid-19 foi a segunda causa de mortes de crianças de 5 a 11 anos em 2020 e 2021. 558 crianças morreram nesse período por causa do coronavírus, perdendo apenas para acidentes de trânsito.

“Então crianças morrem. É uma parcela muito menor do que a infecção de adulto, mas crianças morrem. Então uma morte de criança já é suficiente para protegermos todas porque não é para nenhuma morrer”

A vacina para crianças é a mesma para adultos, mas com dosagem e concentração de princípio ativo menores. A tampa do frasco da vacina será na cor laranja, para facilitar a identificação. A Agência contou ainda com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas em pediatria e imunologia.

No Amazonas, o Governador Wilson Lima aguarda as diretrizes do Governo Federal.

“Nós estamos aguardando uma nota técnica do Ministério da Saúde para poder avaliar juntamente com o pessoal da saúde qual vai ser o posicionamento do Governo do Estado nesse sentido”, afirmou Wilson Lima.

A expectativa é que a vacinação não seja obrigatória.