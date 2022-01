Avalie o post

O evento abre temporada de Carnaval e o repertório varia de funk a pagode, e marchinhas de carnaval com a DJ Rafa Militão, a cantora Márcia Novo e Samba da Garrafa

Manaus – Manaus inicia o ano em clima de folia com o ‘Bloco Sapatônica’, que acontece no próximo domingo (9) no espaço cultural Muiraquitã, a partir das 18h. Os ingressos estão à venda.

Valor Ingressos estão à venda e custam R$ 20 (1º lote) (Foto: Divulgação)

O ‘Bloco Sapatônica’ tem como proposta ser um espaço de amor e liberdade para mulheres lésbicas no Carnaval. Segundo a produtora Loren Lunière, o evento também é um ato político para trazer visibilidade a este grupo que por vezes sofre com a falta de inclusão e respeito na sociedade. “O ‘Sapatônica’ é um espaço de pertencimento e orgulho para as mulheres lésbicas, transexuais e bissexuais, unidas contra a intolerância e a homofobia”, frisou Lunière.

O repertório varia de funk a pagode, e marchinhas de carnaval com line-up composto pela DJ Rafa Militão, a cantora Márcia Novo e Samba da Garrafa. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no site da Sympla, valor sem taxas adicionais do site.

No dia do evento, na bilheteria, o preço do ingresso será R$ 25. Para cada ingresso vendido, será doado o valor de R$ 5 para a Casa Miga LGBT, primeira casa de acolhimento para LGBTs em Manaus em situação de vulnerabilidade social.

Os portões abrem a partir das 17h no Espaço Cultural Muiraquitã, localizado na Rua Cumucim, Aleixo. Serão obrigatórios apresentação do cartão de vacina com ciclo vacinal completo e uso da máscara.

