A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros retomou a temporada de transatlânticos no Brasil em março deste ano, após melhora no cenário epidemiológico no país. De acordo com a Manauscult – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, em janeiro, sete navios dos 11 previstos desistiram de vir ao Amazonas.

Se a pandemia não tivesse atrapalhado o sonho de muitos turistas estrangeiros conhecerem o Amazonas, a expectativa é de que nos quatro primeiros meses do ano fosse injetado R$ 11 milhões na economia local. A expectativa era receber 10 mil turistas, entre americanos e europeus. Até o fim do mês de abril, o Estado estima receber três transatlânticos internacionais. A ideia da Amazonastur é fortalecer Manaus e Parintins como rota de turismo.

O turismo envolvendo a temporada de cruzeiros gera empregos, além de movimentar o cenário econômico. Para se ter uma noção, no Brasil, nos anos de 2019 e 2020 foram gerados R$2,24 bilhões para economia nacional e cerca de 34 mil vínculos empregatícios.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Clóvis Miranda/Arquivo Amazonastur

