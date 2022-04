Avalie o post

São Paulo – Rodrigo Mussi, de 36 anos, está bastante agitado e voltou a abrir os olhos, nesta quarta-feira (6), de acordo com informação do irmão Diogo Mussi. O modelo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde a madrugada da última quinta-feira (31), quando sofreu um grave acidente de carro.

“O Rodrigo está bastante agitado. Ele abriu os olhos e apertou bastante a minha mão. Ele está despertando, está bem. Amanhã fará a cirurgia na perna e temos certeza de que será mais um sucesso. Em breve teremos o nosso Rodrigo com aquele sorriso cativante”, diz o texto.

O carro em que o influenciador digital estava bateu contra um caminhão, na madrugada da última quinta-feira (31), na marginal Pinheiros. O famoso, que estava sem cinto de segurança, sofreu traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo por conta do forte impacto. Em entrevista ao Balanço Geral Manhã, da Record TV, o motorista de aplicativo admitiu que teria dormido ao volante.

Rodrigo passou por algumas cirurgias após sofrer o acidente. De acordo com Diogo Mussi, irmão do modelo, no dia 1º de abril, os primeiros procedimentos foram bem-sucedidos. À época, Diogo ainda falou sobre as mensagens que a família está recebendo na web: “Agradeço a todos pelo carinho. Vamos continuar nessa corrente positiva”.

