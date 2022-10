Matheus Costa, técnico do Operário-PR, chamou a atenção nesta terça-feira, 04, na entrevista coletiva pós-derrota para o Vasco na Série B. O Operário saiu vencendo, levou o empate e abriu vantagem novamente, mas no finzinho levou a virada por 3 a 2. Matheus foi enfático. “Nós somos um time frouxo. Estou cansado de chegar aos 44 minutos e não sustentar o resultado. Não temos personalidade para vestir a camisa do Operário”, disparou. O clube paranaense está em 18º lugar depois de 33 rodadas, tendo sete vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o time está há cinco pontos do primeiro clube fora do Z4 e ainda tem chances de se livrar. Na próxima rodada, o Operário enfrenta a Chapecoense, fora de casa.

Leia também

Brasileiro: Corinthians leva o empate do Juventude na abertura da 30ª rodada



Série B: Alex Teixeira bilha e Vasco vira contra o Operário no último minuto