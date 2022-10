A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), anuncia mais de 50 atrações para a "Feira do Tururi", que será o esquenta do maior "Boi Manaus" de todos os tempos, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no Centro de Convenções de Manaus, sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade.

“Estamos na expectativa do esquenta do maior Boi Manaus de todos os tempos. A população já estava com sede de boi, saudade do ‘dois pra lá e dois pra cá’. Além de exaltarmos a cultura, também estamos gerando empregos”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

A "Feira do Tururi" terá início no dia 12/10 e vai até o dia 20/10, na Alameda do Samba, das 18h à 0h. Mais de 50 apresentações vão ocorrer ao longo dos sete dias de circuito cultural. Os tururis serão comercializados no valor de R$ 30, e darão acesso as três noites para brincar com o “Boi Elétrico”.

Dentre a programação estão: Grupo a toada, PA Chaves, Fábio Casagrande, Márcia Novo, Edilson Santana, Arlindo Neto, Prince do Boi, Boi Brilhante, Boi Corre-Campo, Boi Garanhão e muito mais.

Programação

Quarta-feira, 12/10

Todos os artistas

Quinta-feira, 13/10

Grupo a Toada 20h – 20h30

Kamayurá 20h30 – 21h

Felipe Jr 21h00 – 21h30

INTERVALO 21h30 – 21h50

Klinger Jr 21h50 – 22h20

Fábio Casagrande 22h20 – 23h

Sexta-feira, 14/10

Luciano Araújo 20h - 20h30

Luanita Rangel 20h30 - 21h

PA Chaves 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 – 21h50

Carlinhos do Boi 21h50 - 22h20

Mara Lima 22h20 – 23h

Sábado, 15/10

Denis Martins 20h – 20h30

Fabiano Neves 20h30 - 21h

David Assayag 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Leonardo Castelo & Batucada 21h50 – 22h20

Arlindo Neto 22h20 - 23h

Domingo, 16/10

Kaboclos 20h – 20h30

Edilson Santana 20h30 – 21h

Prince do boi 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Márcia Siqueira 21h50 – 22h20

Paulinho Viana & Marujada 22h20 – 23h

Segunda-feira, 17/10

Nemnem do Boi 20h – 20h30

Grupo Kuarapi 20h30 – 21h

Wilson Nobre 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Marcia novo 21h50 – 22h20

Cesar Pinheiro 22h20 – 23h

Terça-feira, 18/10

Jardel Bentes 20h – 20h30

Wanderson Rodrigues 20h30 – 21h

Robosn Jr 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Helen Veras 21h50 – 22h20

Jr Paulain 22h20 – 23h

Quarta-feira, 19/10

Boi Brilhante 20h – 20h30

Boi Corre Campo 20h30 – 21h

Boi Garanhão & Patrick Monteiro 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Patrick Araújo 21h50 – 22h20

Edmundo Oran 22h20 – 23h

Quinta-feira, 20/10

Rei Azevedo e Roda de Toada 20h – 20h30

Curumins da Baixa 20h30 – 21h

Canto da Mata 21h - 21h30

INTERVALO 21h30 - 21h50

Israel Paulain 21h50 – 22h20

Sebastião Jr 22h20 – 23h

E mais:

Grupos de danças

CDC/ Caprichoso

Trump do Caprichoso

Garantido Show

Somos um Show

Torcidas

Raça Azul

FAB - Força Azul e Branca

Comando Garantido