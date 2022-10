A Polícia Federal do Amazonas deflagrou, nesta terça-feira (4), uma operação contra funcionários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) suspeitos de receber dinheiro para facilitar pesca ilegal de quelônios e pirarucus na Reserva Biológica do Abafuri, em Tapauá (a 448 quilômetros de Manaus).

Após receber diversas denúncias ao longo dos anos de 2018 e 2019 contra um servidor do ICMBio e três vigilantes que trabalhavam no instituto, a polícia apurou que os vigilantes que trabalhavam no posto avançado da reserva recebiam a determinação do servidor do ICMBio para não fiscalizarem barcos pesqueiros da região.

Ainda conforme a polícia, em troca da omissão na fiscalização, os envolvidos recebiam dinheiro dos donos das embarcações.

O material que não passava pela vistoria era vendido até na capital amazonense. “O produto da pesca era posteriormente comercializado tanto no município de Tapauá/AM como em Manaus/AM”, informou a Polícia Federal.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, ameaça e pesca ilegal, cujas penas podem alcançar 18 anos e seis meses de prisão.

