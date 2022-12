Tata Werneck se irritou com uma notícia falsa sobre o fim do seu casamento com Rafael Vitti. Um site publicou uma matéria da apresentadora cujo título era “Tatá Werneck anuncia término” e uma foto da humorista com o marido.

No entanto, quando clicava na matéria, a notícia era outra. Mais cedo, ela havia explicado em seus Stories que vai dar uma pausa no Lady Night, pois vai começar a gravar uma novela. O site, então, publicou essa notícia, mas com um título considerado click bait, ou caça-cliques, que é feito justamente para enganar o leitor e atrair o clique na matéria.

“Tem vergonha na cara, não, gente?”, rebateu ela no Twitter. A publicação foi apagada, porém o comentário de Tatá permanece na rede social.