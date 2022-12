A Copa do Mundo do Catar está chegando ao fim. Neste sábado, 17, acontece a disputa do terceiro lugar da competição entre Marrocos e Croácia, no estádio Internacional Khalifa, às 12h (horário de Brasília). A princípio, o jogo pode parecer sem muita importância, com as duas seleções abaladas por perder a vaga à final, mas, de ambos os lados, a medalha de bronze vale muito. Primeiro porque o vencedor da partida levará US$ 27 milhões (R$ 143 milhões, na cotação atual) para casa. Em segundo, porque cada equipe tem uma motivação especial. Do lado da Croácia, uma medalha representa a despedida de Luka Modric no topo. O meio campista de 37 anos sinalizou que encerrará a carreira depois do Mundial, embora o técnico Zlatko Dalic tenta convencê-lo a permanecer até a Eurocopa 2024. Modric foi vice na Copa de 2018, na Rússia, e eleito o melhor jogador do mundo naquele ano, quebrando a sequência Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Na entrevista pré-jogo desta sexta-feira, 16, o treinador croata reforçou que a seleção entrará em campo com sede da vitória.

“Para nós é uma partida muito importante, é uma batalha por uma medalha. Acho que os marroquinos têm o mesmo espírito, é uma grande partida para eles também”, disse Dalic. E ele está certo. Marrocos já tem a melhor campanha de um país africano em Copas do Mundo, mas quer mais. Nunca uma equipe do continente conseguiu terminar entre os três primeiros colocados, e a intenção é fazer (mais) história. O treinador Walid Regragui ressaltou durante todo o torneio que os marroquinos podiam sonhar em avançar, sempre mantendo os pés no chão. O craque Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, usou as redes sociais para lamentar a eliminação na semifinal para a França, mas confirmou que o grupo “vai tentar dar tudo pela nação”.

Como chegam as duas seleções para o jogo?

Marrocos e Croácia já se enfrentaram nesta edição de Copa do Mundo. Ambos estavam no Grupo F. Os africanos terminaram em primeiro lugar, com sete pontos, e os croatas em segundo, com cinco. O jogo foi em 23 de novembro, pela primeira rodada, e terminou empatado por 0 a 0. Prevaleceu a forte marcação de ambos os lados, o que deve mudar para a decisão deste sábado, considerando a importância da vitória. Marrocos fez uma campanha mais “vistosa” no torneio: venceu a Bélgica e o Canadá na fase de grupos, eliminou a Espanha nas oitavas de final (nos pênaltis) e venceu Portugal nas quartas. Já a Croácia só tem uma vitória no tempo normal, sobre o Canadá. Além disso, empatou com a Bélgica, venceu o Japão nos pênaltis, nas oitavas de final, e superou o Brasil nas quartas, novamente nos pênaltis.

Especialistas em prorrogações, os croatas chegam mais inteiros. Não há informações de ausência por lesão para o técnico Dalic, que deve escalar a equipe com Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Pasalic, Perisic e Kramaric. Do outro lado, o capitão Romain Saiss, o zagueiro Nayef Aguerd, o lateral direito Mazrouai e o atacante En-Nesyri devem ficar de fora, todos por lesão. Sendo assim, os Leões do Atlas podem entrar em campo com: Bono; Hakimi, El Yamiq, Dari e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah e Ziyech; Zakaria (En-Nesyri) e Boufal. A grande decisão do Mundial do Catar acontece no domingo, às 12h, entre Argentina e França.