O ex-candidato a deputado estadual, Antônio José Santos Saraiva(PSDB-MA), mais conhecido como Sarneyzinho do Maranhão, foi preso nesta sexta-feira, 16, pela Polícia Federal (PF), por ameaças contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes.

Em vídeo recentemente que viralizou nas redes sociais, o homem diz que enviou “capangas” a Brasília para “assassinar, fuzila e executar” o ministro Alexandre de Moraes.

Sarneyzinho também chama o ministro de “bandido do PCC”. A sigla remete à maior facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital.

“Eu quero mandar um recado aqui para o bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já está te rodeando em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo, eu Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar”, declarou.

A prisão de Antônio José aconteceu após um pedido do Ministério Público Federal (MPF), devido a uma representação feita contra ele, pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE), do Amapá.