Um homem de 36 anos foi preso nesta quarta-feira (06/4) suspeito de tirar a vida de uma estudante de odontologia, em Manaus. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, a vítima, de 25 anos tinha ido até uma loja de confecções de roupas, na Zona Norte, para buscar um jaleco no momento em que foi abordada por suspeitos.

A universitária, que não conhecia o bairro estava em um carro, acompanhada de duas colegas. Elas utilizavam um GPS para encontrar a localização exata, mas acabaram entrando numa rua sem saída, que segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) é considerada área vermelha, tomada pelo tráfico.

O delegado adjunto da DEHS, Danniel Antony, explicou como aconteceu a ação criminosa.

“O Sistema de Posicionamento Global (GPS) do veículo em que elas estavam as conduziu para uma rua sem saída, naquele bairro. Aquela área é, supostamente, comandada pelo crime organizado. Ao chegarem ao local, Thiago ordenou que as pessoas abaixassem o vidro do carro, no entanto, elas não ouviram, momento em que o autor efetuou disparos de arma de fogo, que atingiram Kellen”, explicou a autoridade policial.

Na época, o crime gerou revolta para a população. E agora, ganha um desfecho. A polícia ainda investiga se houve a participação de outros suspeitos. O homem preso vai responder pelo crime de homicídio.

