O AMAZONAS DIÁRIO destaca hoje Polícia Militar do Amazonas reforça segurança em escolas militares após circular um anúncio nas redes sociais indicando possível massacre no Colégio da Polícia Militar do Amazonas CMPM V, localizada no bairro de Flores, zona norte. O programa é apresentado pelo jornalista Renê Marcelo, do GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC), e é transmitido de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 18h, na TV RECORD NEWS MANAUS, canal 27.1 (aberto) e 78 (Net TV fechado), e pelas redes sociais do grupo por meio do portal D24AM.

Veja vídeo:

source