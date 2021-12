Avalie o post

O “viradão digital” ocorre nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, e segue até sexta-feira (24), às 06h, no site da campanha

Manaus – O Super Nova Era inova mais uma vez ao promover o “viradão digital”. A ideia é que os clientes possam aproveitar ofertas em todos os segmentos pelo site, com o diferencial de poder receber as compras no conforto de casa ou retirar no drive-thru na loja da Avenida Torquato Tapajós, em uma área exclusiva.

O “viradão digital” ocorre nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, e segue até sexta-feira (24), às 06h, no site da campanha. Os clientes que quiserem receber as ofertas antecipadas e iniciar as compras a partir das 8h desta quinta-feira (23) podem se cadastrar em uma lista vip clicando aqui.

O gerente comercial do Nova Era, Miguel Aguiar, explica que serão disponibilizados cupons de descontos em produtos selecionados de todos os segmentos. “Quem se cadastrar para receber as ofertas terá mais tempo para aproveitar os descontos”, disse.

Segundo Miguel, as vendas pelos canais digitais cresceram consideravelmente no último ano, impulsionado pelas restrições de circulação devido à pandemia de coronavírus. “Mesmo quem não estava acostumado a fazer compras no site passou a adotar esse canal como uma opção. Por isso, o Nova Era aposta no ‘viradão digital’”, reforçou o gerente comercial.

O Super Nova Era promove o “viradão digital”, para os clientes possam aproveitar as ofertas em todos os segmentos pelo site (Foto: Divulgação)

A gerente de Marketing Viviane Cavalcante destaca que as pessoas cada vez mais buscam comodidade para realizar tarefas do dia a dia como fazer compras. Conforme ela, com o ‘viradão digital’ e os horários ampliados em todas as lojas, o Nova Era adequa seus serviços de acordo com as necessidades dos clientes. “Trabalhamos para facilitar o dia a dia de nosso cliente. Por isso unimos comodidade, ofertas atrativas, preço baixo e variedade de mix. No Nova Era, as pessoas podem resolver tudo em um só lugar, desde os preparativos da ceia à compra do presente de Natal”.

Para realizar as entregas, o Super Nova Era reforçou a estrutura logística com diversos veículos, tudo para que os clientes recebam suas compras com total tranquilidade. Quem optar pela retirada dos produtos pelo drive-thru, o serviço funcionará a partir das 7h da sexta-feira (24) em uma área exclusiva na unidade do Nova Era da Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores.

Para realizar as entregas, o Super Nova Era reforçou a estrutura logística com diversos veículos (Foto: Divulgação)

Quem preferir fazer as compras nas lojas físicas, o Nova Era está adotando horário ampliado. Dessa forma, os clientes têm mais tempo para fazer as compras com tranquilidade e sem correria.

Até quarta-feira (22), as unidades do Nova Era da Avenida Brasil, bairro Compensa; Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores; Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira; Avenida das Torres, bairro Novo Aleixo; Avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina; Avenida Silves, bairro Crespo; Rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus; Estrada da Estanave, bairro Compensa, e Shopping Via Norte abrirão das 7h30 às 22h. A unidade Nova Era da Rua dos Barés, no Centro, funcionará das 7h às 18h.

Nesta quinta-feira (23), as unidades, exceto a do Centro, irão abrir das 7h às 00h. A loja do Centro funcionará das 7h às 18h. Na véspera de Natal, sexta-feira (24), todas as unidades funcionam das 6h às 18h. No sábado (25), Natal, as lojas estarão fechadas.

Além das compras, as pessoas ainda podem aproveitar a promoção “Fim de Ano Premiado Nova Era”, que até o fim de dezembro vai premiar 15 clientes, diariamente, com vale presentes de R$ 1 mil nas três cidades em que a marca está presente – Manaus, Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

A campanha faz parte das comemorações do aniversário de 10 anos do Nova Era. Para participar da promoção é simples: a cada R$ 50 em compras nas lojas do Nova Era, os clientes ganharão um cupom para concorrer à promoção. Todos os dias é realizado um sorteio de R$ 1 mil, em cada unidade do Nova Era em Manaus, Boa Vista e Porto Velho. São R$ 15 mil em prêmios diariamente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

