Em sessão ocorrida na manhã desta segunda-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a suspensão de dois jogos imposta ao atacante Yuri Alberto.

O camisa 9, portanto, desfalca a equipe nas partidas contra o Botafogo, quarta-feira, na Neo Química Arena, e diante do Atlético-MG, no dia 25, na Arena MRV, ambas decisivas na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O clube tentou retirar a punição de um jogo aplicada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Yuri Alberto foi suspenso por dar um chute na bandeirinha de escanteio com o símbolo do São Paulo, depois de ser expulso por uma entrada dura sobre Ferreirinha.

O Corinthians defendeu que nenhum outro atleta recebeu uma suspensão por atingir a bandeirinha com o escudo do time adversário. O discurso, porém, não convenceu o tribunal.

Sem Yuri Alberto, Clarence Seedorf pode usar Memphis Depay na posição de centroavante. Outras opções são Gui Negão e Pedro Raul. O Corinthians soma 37 pontos e está dentro da zona de rebaixamento. O Inter, primeiro time fora da região da queda para a Série B, tem 38 pontos.

👁 6 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
  2. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  3. Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (28 visualizacoes)
  4. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
  5. Manaus terá seis toneladas de pirarucu fresco à venda a partir de R$ 8 o quilo (26 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor