Em sessão ocorrida na manhã desta segunda-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a suspensão de dois jogos imposta ao atacante Yuri Alberto.
O camisa 9, portanto, desfalca a equipe nas partidas contra o Botafogo, quarta-feira, na Neo Química Arena, e diante do Atlético-MG, no dia 25, na Arena MRV, ambas decisivas na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
O clube tentou retirar a punição de um jogo aplicada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
Yuri Alberto foi suspenso por dar um chute na bandeirinha de escanteio com o símbolo do São Paulo, depois de ser expulso por uma entrada dura sobre Ferreirinha.
O Corinthians defendeu que nenhum outro atleta recebeu uma suspensão por atingir a bandeirinha com o escudo do time adversário. O discurso, porém, não convenceu o tribunal.
Sem Yuri Alberto, Clarence Seedorf pode usar Memphis Depay na posição de centroavante. Outras opções são Gui Negão e Pedro Raul. O Corinthians soma 37 pontos e está dentro da zona de rebaixamento. O Inter, primeiro time fora da região da queda para a Série B, tem 38 pontos.
👁 6 visualizacoes
- Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
- Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
- Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (28 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
- Manaus terá seis toneladas de pirarucu fresco à venda a partir de R$ 8 o quilo (26 visualizacoes)