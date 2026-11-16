Em sessão ocorrida na manhã desta segunda-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a suspensão de dois jogos imposta ao atacante Yuri Alberto.

O camisa 9, portanto, desfalca a equipe nas partidas contra o Botafogo, quarta-feira, na Neo Química Arena, e diante do Atlético-MG, no dia 25, na Arena MRV, ambas decisivas na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O clube tentou retirar a punição de um jogo aplicada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Yuri Alberto foi suspenso por dar um chute na bandeirinha de escanteio com o símbolo do São Paulo, depois de ser expulso por uma entrada dura sobre Ferreirinha.

O Corinthians defendeu que nenhum outro atleta recebeu uma suspensão por atingir a bandeirinha com o escudo do time adversário. O discurso, porém, não convenceu o tribunal.

Sem Yuri Alberto, Clarence Seedorf pode usar Memphis Depay na posição de centroavante. Outras opções são Gui Negão e Pedro Raul. O Corinthians soma 37 pontos e está dentro da zona de rebaixamento. O Inter, primeiro time fora da região da queda para a Série B, tem 38 pontos.