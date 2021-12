Avalie o post

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas montou uma força tarefa com as polícias Civil e Militar do Amazonas para identificar e localizar os suspeitos de assaltar a linha de ônibus 444, na noite dessa quinta-feira. A orientação é utilizar a força máxima do Estado. Durante o assalto, o jovem aprendiz indígena da etnia Sateré-Mawé, Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, foi morto. A área onde o assalto ocorreu possui câmeras de segurança, que serão analisadas para que o crime não fique impune.



O latrocínio ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus.

Ouça a reportagem:

À família, a polícia informou que três criminosos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O motorista desviou a rota para o Aeroporto para buscar ajuda. Um dos assaltantes disparou contra o motorista, mas a arma de fogo não funcionou. Na sequência, os criminosos pularam a catraca e dispararam contra Melquisedeque, que não reagiu e já havia entregado o celular.

Segundo os familiares, Melquisedeque começou a trabalhar há duas semanas e estava muito feliz pelo emprego e por ter recebido a cesta de natal da empresa.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte