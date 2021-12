Avalie o post

Os homens realizavam assaltos em um carro roubado quando foram abordados pela polícia

Manaus –Dois homens, não identificados morreram após trocar tiros com a polícia, na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Padre Edson, bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Suspeitos cometeram vários assaltos.



A equipe da Força Tática, ouviu no rádio, durante patrulhamento de rotina, na Avenida Autaz Mirim, que dois criminosos estavam assalto na área, em um veículo modelo Palio, de cor vermelha.

Quando os criminosos foram localizados, começou uma perseguição e eles fugiram em direção ao bairro Zumbi. Chegando na rua Padre Edson, a equipe pediu para que a dupla parasse, mas os suspeitos ignoraram e colidiram contra um mercadinho.

“Durante a fuga, colocaram vários populares em ricos, que estavam na rua, atingiram o estabelecimento comercial, tentaram fugir e ainda atinaram contra equipe da Força Tática e não teve outra opção, revidamos e dois elementos vieram a óbito”, explicou o tenente Yamagata.

A dupla roubou o carro na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade. Segundo a proprietária do veículo, que preferiu não se identificar, os dois estavam armados.

“Ele estava levando o carro na oficina quando eles chegaram, os dois armados, eu entreguei porque morrer por um bem material não vale a pena. Eu fui direto bloquear os cartões, eles tomaram minha bolsa”, contou a vítima.

A equipe apreendeu com os suspeitos duas armas de fogo, diversos celulares e o carro. O caso será registrado no 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

