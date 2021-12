Avalie o post

Avaliação considera instalações físicas, corpo docente, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), gestão da instituição entre outros

Manaus – O Ministério da Educação (MEC) avaliou o Centro Universitário Ceuni (Fametro) com nota acima da média no Conceito Institucional (CI). De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro (e-MEC), a instituição ficou entre as faculdades de Manaus mais bem avaliadas.

O Ministério da Educação (MEC) avaliou o Centro Universitário Ceuni (Fametro) com nota acima da média no Conceito Institucional (CI) (Foto: Divulgação)

Segundo divulgado no site Metrópoles, a avaliação das instituições é realizada por representantes credenciados do MEC que analisam as instalações físicas (salas de aula, laboratórios, biblioteca, entre outras áreas do campus), o corpo docente, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a gestão da instituição de ensino e também as políticas de ensino para os cursos oferecidos, seja graduação ou pós-graduação, considerando pesquisa e extensão.

As atribuições das notas variam de 1 a 5, após a analise desses critérios. As notas 1 e 2 são consideradas insuficientes, a 3 aponta que a instituição atende aos requisitos exigidos pelo MEC, a 4 significa que a instituição está acima da média e a nota 5 é considerada o nível máximo de excelência.

Veja abaixo as instituições de ensino do Amazonas que conquistaram o conceito 4 no CI:

Para analisar as faculdades que oferecem cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD), o MEC também desenvolveu a avaliação em CI-EAD. A Fametro alcançou a nota máxima entre as instituições de Manaus com cursos a distância.

Confira as faculdades e universidades de Manaus com cursos a distância que receberam as melhores pontuações:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

