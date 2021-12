Avalie o post

Hamilton é condecorado como cavaleiro do Império Britânico pelos serviços prestados ao automobilismo da Inglaterra

Inglaterra – O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu nesta quarta-feira (15) o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, pelos seus serviços prestados ao automobilismo da Inglaterra, e o título resultante da lista de Honra de Ano Novo de 2021, no Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra. O inglês já possui a honraria MBE — Membro da Ordem do Império Britânico —, recebida em 2009.

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, é condecorado como cavaleiro do Império Britânico pelos serviços prestados ao automobilismo da Inglaterra (Foto: Reprodução/Formula 1)

Na modalidade, Hamilton é o quarto piloto a receber a honraria, dada nesta quarta-feira (15) pelo príncipe Charles em nome de sua mãe, a rainha Elizabeth. Ele fica atrás de nomes como Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham. Junto dele, outras duas personalidades também serão nomeadas: o ator David Suchet e o diretor musical Donald Runnicles.

No Reino Unido, o título de cavaleiro ou dama da rainha é uma das mais altas honrarias que os cidadãos podem receber. Antigamente, ele era concedido pelo monarca apenas pelos feitos militares da população, mas desde então o título vem sendo atribuído a diversos setores da vida pública. Dessa forma, qualquer pessoa, instituição, grupo ou órgão do governo pode indicar um indivíduo para receber a honraria. Assim, o título vem reconhecendo trabalhos em diversas áreas da sociedade, como a da educação, filantropia, artes e esportes.

Trata-se de uma honra dada aos cavaleiros da Ordem do Império Britânico. O homenageado é reconhecido por realizações notáveis, bravura pessoal e serviços prestados ao Reino Unido. Dessa forma, torna-se um membro da nobreza monárquica. Quem não é britânico não recebe a nomenclatura “sir”. Pelé foi condecorado pela rainha, mas não é ‘sir’ por ser brasileiro.

No último domingo, o piloto da Mercedes perdeu a chance de conquistar o seu oitavo título mundial de F-1 após uma conclusão de prova polêmica na última volta do GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Liderava até a última volta, quando foi ultrapassado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, que foi o campeão da temporada 2021.

Agora com o título de “Sir”, Hamilton estará de volta ao grid de 2022 junto com seu novo companheiro de escuderia, o também inglês George Russell, ex-piloto da Williams. O heptacampeão mundial deverá comparecer à Cerimônia de Entrega de Prêmios da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês), em Paris, nesta quinta-feira (16).

O momento em que Sir Lewis Hamilton é condecorado! pic.twitter.com/FHsyx7Dxvb

— Blog Fórmula 1 🏁 (@blog_formula1) December 15, 2021



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte