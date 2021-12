Avalie o post

Outras 9 pessoas foram homenageadas com a medalha de honra ao mérito Carlos Alberto Bandeira de Araújo

Manaus – O Sebrae Amazonas foi homenageado pela Associação Amazonense do Ministerio Público (AAMP) com um troféu humanitário, na comemoração dos seus 50 anos, na noite de ontem (14), por ter contribuido no fortalecimento da Campanha RESPIRA, que salvou centenas de vidas,no momento mais agudo da pandemia da Covid19 em Manaus, quando pacientes precisaram de oxigênio para sobreviverem a falta dele nos hospitais da rede pública e privada.

(Foto: Divulgação)

A cerimônia aconteceu no Salão de Eventos Rio Negro na avenida Sete de Setembro,1546,no Centro.

“O Sebrae fez um repasse humanitário de valores, que nos ajudou muito na hora mais difícil e estamos homenageando à instituição que tem à frente o presidente Muni Lourenço e uma diretoria executiva composta por três mulheres lideradas pela superintendente Lamisse Said Cavalcanti, a quem entregamos este simbólico troféu pela grandeza do gesto”, destacou o presidente da AAMP, Alessandro Samartin de Gouveia.

A superintendente Lamisse agradeceu em nome da instituição, dizendo “que contribuir para salvar vidas em um momento dramático, como foi a falta de oxigênio para atender a população acometida pela pandemia da Covid19 no Amazonas, através da AAMP, representou a solidariedade e a mão amiga do Sebrae, na hora certa”.

(Foto: Divulgação)

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço, disse “que ter colaborado com recursos para a campanha RESPIRA da AAMP, que forneceu oxigênio a quem mais necessitava, e ver reconhecido o gesto, na cerimônia de comemoração do seu jubileu de ouro (50 anos de sua existência), é um ato que enobrece ainda mais a instituição”.

Além do Sebrae, outras 9 pessoas, sendo a maioria promotores, foram homenageadas com a medalha de honra ao mérito Carlos Alberto Bandeira de Araújo.

O evento,que contou com a alta cúpula do Ministério Publico Estadual e toda a diretoria da AAMP, respeitou as medidas de proteção à vida.Máscaras foram utilizadas pelas cerca de 150 pessoas presentes e o distanciamento, para evitar aglomerações, também foi mantido.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

