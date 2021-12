Avalie o post

O centro de compras está funcionando com horário estendido. Promoção do shopping vai sortear um caminhão de prêmios

Manaus – O Shopping ViaNorte está com horário estendido e realizando promoções, sorteios de prêmios e vale-compras, além de apresentações especiais de Natal.

O centro de compras está funcionando das 9h às 23h. Na véspera de Natal (24), o horário será das 9h às 18h, e no dia 25, dia do feriado, o funcionamento será facultativo, ou seja, as lojas farão os seus horários.

Na semana seguinte, de 27 a 30 de dezembro, o shopping voltará ao horário estendido de funcionamento, das 10h às 22h. No dia 31, véspera de Ano Novo, o funcionamento será das 9h às 18h, e no dia 1º de janeiro, as operações são facultativas.

Shopping ViaNorte realiza apresentações natalinas gratuitas e sorteios de prêmios (Foto: Divulgação)

Quem for ao Shopping ViaNorte garantir as compras de Natal também poderá participar da promoção “Natal na Neve – Um Sonho de Presente Para Você”, que segue até esta sexta-feira (24). A cada R$ 200 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um caminhão de prêmios da Apa Móveis e cinco vales compras de R$ 1 mil das Lojas Torra. Os cupons podem ser trocados no estande ao lado da Pic Place, que é um espaço de diversão do shopping, ou através do acesso ao QR Code presente nos totens do centro de compras. O sorteio será no dia 3 de janeiro de 2022.

“A poucos dias para o Natal muitas pessoas ainda precisam fazer suas compras, por isso optamos por ampliar o funcionamento e atender a todos com horários mais flexíveis. E, é claro, iremos comemorar também com os festejos natalinos, realizando apresentações de cantatas de Natal, realizadas na Praça de Alimentação, a partir das 18h”, disse a gerente de marketing do shopping, Natalia Zerbini.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

