Homens são procurados por crimes de tentativa de homicídio, homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas

Alvarães – Seis homens são procurados pela Polícia Civil do Amazonas por crimes cometidos no município de Alvarães (a 531 quilômetros a oeste de Manaus). A 57ª Delegacia Interativa de Polícia de Alvarães pede ajuda da população na divulgação da imagem dos foragidos.

Os homens são procurados por crimes como tentativa de homicídio, homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas. Os homens foram identificados como Davi Queiroz Pires, Emerson Júnior Leite de Souza, Eriton da Silva, Eduardo da Silva Ferreira, Oziel Pontes de Andrade e Jonei Pereira do Nascimento, de idades não reveladas.

Conforme o investigador de polícia Oscar Colares, gestor da 57ª DIP, Davi está sendo procurado pelo crime de tentativa de homicídio; Emerson por furto; Eriton e Eduardo por tráfico de drogas; Oziel por homicídio e roubo; e Jonei também por roubo.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheçam esses indivíduos ou saibam o paradeiro deles, para que possamos capturá-los. Qualquer informação deve ser repassada para o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada”, afirmou o gestor.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

