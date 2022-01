Avalie o post

Manaus – A Copa São Paulo de Futebol Júnior está de volta após o cancelamento da edição de 2021 por conta da pandemia de Covid-19. E o Amazonas será representando na competição pelo Fast Clube, que estreia nesta terça-feira (4) contra a Matonense-SP. A partida marcada para às 12h (de Manaus), no Estádio Dr. Judson Hudson Buck Ferreira, o “Ferreirão”, abre o Grupo 6 do torneio, que ainda conta com Jacuipense-BA e Fluminense-RJ.

(Foto: Divulgação/Fast)

Depois de uma maratona de quatro horas de avião até Garulhos e outras cinco de ônibus até Matão (SP), sede do Grupo G, os garotos do Tricolor de Aço estão preparados para a estreia. Pelo menos é isso que garante o técnico da equipe, Darlan Borges.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Fizemos uma preparação de três meses, a equipe está bastante focada e o torcedor amazonense e o torcedor do Fast pode acreditar que vamos fazer um grande jogo amanhã, uma grande partida e conseguir vencer e estrear com a vitória, e esses três pontos rumo à classificação”, pontuou.

Apostas do Rolo Compressor

Destaques da equipe, o zagueiro Jeferson e o atacante Alex – ambos cedidos pelo Manaus FC – são as apostas de Darlan Borges para a estreia diante dos donos da casa. Por falar em donos da casa, para o comandante do Fast a primeira partida justamente contra a Matonense-SP deve ser a mais complicada para os garotos do Amazonas.

(Foto: João Normando/FAF)

“O primeiro jogo sempre é o mais difícil por causa da adaptação, e jogar contra o time da casa é sempre mais difícil. Além de ter pego uma viagem muito longa, foram quatro horas de avião e outras cinco de ônibus. E não ter reconhecimento de gramado (no estádio), tudo isso dificulta”, explicou.

Depois de encarar a Matonense-SP, nesta terça-feira, o Tricolor de Aço terá outra pedreira pela frente logo em seguida, o Fluminense-RJ. O duelo com o Tricolor das Laranjeiras acontece na sexta-feira (7), no mesmo local. Por fim, o Fast encerra a participação na primeira fase da Copa SP diante dos baianos da Jacuipense, no próximo dia 10.

A provável escalação do Fast Clube para a estreia contra a Matonense deve ser: Yan; Luquinhas, Tampico, Jeferson e Leandrinho; Gui Meireles, Adam e Lucio; Alex Manaus, Vitinho e Thiago Pinto.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

